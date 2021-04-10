Лондон, 10 апреля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ливерпуль» хочет выкупить права на арендованного у «Шальке» защитника Озана Кабака. Об этом 10 апреля сообщает 90min.

(сс) Tim Reckmann Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет, чтобы Кабак играл на «Энфилде» на постоянной основе.

«Ливерпуль» арендовал Кабака у «Шальке» зимой до конца сезона — 2020/21 с правом выкупа. Контракт с немецким клубом заключен до 30 июня 2024 г.

Кабак принял участие в 9 матчах за «Ливерпуль».