Воронеж, , 13:07 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 190 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 10 апреля. Это на два случая меньше, чем было зарегистрировано накануне, 9 апреля.

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За сутки признаны выздоровевшими после COVID-19 207 человек. За тот же период зарегистрировано 22 новых смерти пациентов с коронавирусом.

Всего в Воронежской области на 10 апреля подтверждено уже 77 123 случаев заражения коронавирусом, 71 823 выздоровели, скончались 2 967 человек.