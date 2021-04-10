Москва, , 13:05 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации опубликовало ранее секретные документы о первых отечественных космонавтов. В честь 60-летия первого полета человека в космос был создан специальный мультимедийный проект «Земные орбиты покорителей космоса».

Документы и фотографии раскрывают новые сведения первых советских космонавтах: Юрие Гагарине, Германе Титове, Алексее Леонове и других. Также в проекте рассказывается о судьбах руководителей советской космической программы, в частности, руководителей подготовки первых космонавтов и боевом командире Николая Каманине, пилоте дальней бомбардировочной авиации, летчике-испытателе Марке Галае.

Среди впервые представленных документов — удостоверение космонавта №1, полетное задание на первый космический полет и боевой расчет обеспечения пуска космического корабля. Также опубликованы личные дела, зачетные книжки, служебные характеристики, наградные листы, множество фотографий подготовки к полетам и тренировок.

В послужных списках от 1968 года говорится, что космонавты Гагарин, Титов и Леонов продолжали свое образование после первых полетов. Из зачетной книжки Гагарина следует, что большинство предметов первый в мире космонавт знал на «отлично», хотя по высшей математике он стабильно получал «хорошо».