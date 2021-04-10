Москва, , 13:04 — REGNUM Действующие в России тарифы на электроэнергию для населения ниже экономически обоснованных показателей на 30−50%. Об этом сообщил заместитель руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов РИА Новости.

Эксперт напомнил, что в России действуют разные тарифы на электроэнергию для различных групп потребителей. При этом для основной части населения России цены на электроэнергию устанавливаются ниже экономически обоснованного уровня.

«Текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30−50% ниже экономически обоснованного», — подчеркнул Колобов.

Он добавил, что разница между фактическими и экономически обоснованными тарифами для таких потребителей составляет около 2−3 рублей за кВт⋅ч. Эксперт отметил, что по наиболее приближенным к экономически обоснованным тарифам рассчитываются за электроэнергию жители Москвы. В столице разница составляет менее 1,5 рубля за кВт⋅ч.

Колобов подчеркнул, что в России есть территории, в которых не представляется возможным доведение уровня тарифов на электроэнергию до экономически обоснованных. К таким регионам относятся изолированные и удалённые территории, где экономически обоснованный уровень тарифа может достигать 45 рублей за кВт⋅ч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что потребление электроэнергии в России в осенне-зимний период 2020—2021 годов на 5% превысило показатели прошлой зимы.

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