Вашингтон, , 03:40 — REGNUM Ричард Хаас, опубликовавший свое видение будущих международных отношений в журнале Foreign Affairs в виде «глобального концерта», сочувственно кивает в сторону России и Китая. Почему Москве и Пекину не стоит безоглядно вестись на столь щедрое предложение, как разрешение им иметь свое слово в работе над глобальными проблемами, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Мировое правительство Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глобальный компромисс» или «глобальный концерт» президента Совета по международным отношениям Ричарда Хааса уж очень напоминает своими очертаниями «европейский концерт» XIX века, когда после Наполеоновских войн главным фактором влияния на международную повестку стали государства-участницы Венского конгресса 1814−15 годов.

Для России и Китая может оказаться нелишним задействовать для оценки того периода историческую память о Крымской войне для России и Опиумных войнах для Китая, когда «просвещенные благородные европейцы» не усомнились в необходимости хищнической агрессии против других стран. Можно возразить, что времена теперь другие и прямая агрессия не в чести. Но не открывает ли план Хааса массу новых лазеек для агрессии гибридной и косвенной? Читайте статью Владимира Павленко «Нужен ли Москве и Пекину «глобальный концерт» Ричарда Хааса?».