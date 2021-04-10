Ростов-на-Дону, , 13:02 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 25 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 апреля.

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Жертвами COVID-19 стали 12 женщин в возрасте от 64 до 84 лет и 13 мужчин в возрасте от 49 до 92 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии победить COVID-19 не смогли 3 796 жителей Ростовской области.

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