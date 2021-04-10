Биробиджан, , 13:01 — REGNUM Председатель Общественной палаты Еврейской автономной области Михаил Половинко рассказал, что региональный общественный штаб по наблюдению за выборами заключил соглашения с отделениями партий «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Зелёные», «Родина» и КПСС.

По словам Михаила Половинко, сотрудничество с этими партиями не является новой практикой: «Это результат взаимодействия и качественной работы в период проведения кампании по общероссийскому голосованию в 2020 году».

Тогда палата и партии совместными усилиями готовили корпус наблюдателей на выборы, поэтому «подписанты остались те же». Общественным штаб, подчеркнул глава региональной ОП, является открытой площадкой, на которой общественные организации самой разной направленности и представители различных политических сил могут принять участие в обсуждении актуальных вопросов предстоящих выборов. Вместе с тем ведущие общественные организации также активно включились в процесс совместной работы со штабами: так, например, в Нижегородской области соглашения о сотрудничестве заключили более 90 организаций, а в ЯНАО — более 30. И это, сообщают регионы, далеко не предел: штабы продолжат проводить встречи с партиями и организациями и обсуждать совместную работу по подготовке наблюдателей на протяжении предстоящих недель.

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