Москва, , 13:03 — REGNUM Видеокадры перехвата и сопровождения самолета-разведчика ВВС США над Тихим океаном опубликовало 10 апреля Минобороны России на своем канале в видеохостинге Youtube.

В сообщении к данному видео указывается, что 10 апреля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к границам РФ над нейтральными водами Тихого океана воздушную цель, после чего в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана. После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что полет российского МиГ-3 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и добавляется, что нарушения государственной границы России не было допущено.