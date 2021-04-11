Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Манифест президента Совета по международным отношениям Ричарда Хааса вызвал многочисленные оптимистичные оценки своей «взвешенностью» и «объективностью». В чем заключается отличие предложения Хааса от его предшественников и почему радоваться этому предложению значит проявлять неуместную наивность, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Ричард Хаас U.S. Department of State

Рассуждения Хааса о «международном концерте», т. е. согласии нескольких авторитетных держав по поводу международной политики, действительно могут показаться шагом вперед на фоне построений того же Клауса Шваба, заявившего о «великой перезагрузке». Многие комментаторы восприняли «план Шваба» как окончательный вариант наступающего, ужасного для многих, будущего. Так что вариант Хааса, предложившего «даже» России и Китаю роли в концерте, может поразить своей мягкостью, но только на первый взгляд.

Самое главное, что и Шваб и Хаас своими планами проповедуют необходимость слома нынешнего, пусть ненадежного, но все же равновесия. А как не ломай это равновесие — жестко по Швабе или мягко по Хаасу — результат может оказаться катастрофическим и в том и в другом случаях. Читайте статью Владимира Павленко «Нужен ли Москве и Пекину «глобальный концерт» Ричарда Хааса?».