Воронеж, , 12:59 — REGNUM Ремонт дома №27 по улице Еремеева в Воронеже, в котором 9 апреля произошёл крупный пожар, отремонтируют за счет средств бюджета и резервного фонда администрации города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

«Кровлю, коммуникации мы восстановим за счёт аварийного резервного фонда администрации города. Кроме того, за счёт средств бюджета будет проведен ремонт в пострадавших в процессе ликвидации пожара квартирах. Я издам соответствующее распоряжение», — отметил глава города Вадим Кстенин.

Нуждающихся в жилье разместят в гостинице либо в маневренном фонде. С 08:00 10 апреля на месте работают все коммунальные службы, их представители вместе с собственниками начали поквартирный обход, проверку коммуникаций, определение объема работ, необходимых для подключения дома к коммуникациям. Сотрудники управы работают с людьми, чтобы обеспечить им возможность прохода в квартиры — забрать необходимые вещи.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар в жилом пятиэтажном доме в Воронеже произошёл вечером 9 апреля, горела кровля на площади 500 кв.м. Жителей — всего 177 человек — оперативно эвакуировали, пострадавших и погибших нет.

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