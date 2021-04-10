Ростов-на-Дону, , 12:56 — REGNUM Ещё 240 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 апреля.

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Новые случаи заражения обнаружены в 40 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (97), Новочеркасске и Сальском районе (по восемь). Более 26% заразившихся — жители региона старше 66 лет, 7,9% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 83 243 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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