Ханты-Мансийск, , 12:55 — REGNUM Чемпион мира Александр Большунов одержал победу в Югорском марафоне по лыжным гонкам. Он преодолел дистанцию 50 км свободным стилем за 2 ч 5 мин. 23 сек. Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортсмен выиграл марафон во второй раз, ранее он побеждал в 2018 г.

II место занял Рауль Шакирзянов, III — Никита Поршнев.

В соревнованиях женщин первой стала Татьяна Сорина, II — Наталья Непряева, III — Юлия Ступак.

В программе Югорского лыжного марафона были 3 дистанции свободным стилем: на 5, 25, 50 км.

Всего на соревнования зарегистрировались более 2 тыс. человек. В забегах приняли участие профессионалы и любители лыжного спорта.