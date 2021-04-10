Киев, , 12:57 — REGNUM Поводом для «вооруженной агрессии» Российской Федерации против Украины могут стать как обострение обстановки в Донбассе, так и «обвинение» украинской стороны в нарушении прав русскоязычных граждан, заявил министр обороны Украины Андрей Таран. Заявление главы оборонного ведомства было опубликовано 10 апреля пресс-службой министерства обороны Украины.

«Поводом для возобновления активной вооруженной агрессии России против Украины может стать как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных или «новообращенных» граждан России через массовую раздачу паспортов РФ», — считает глава украинского оборонного ведомства.

По словам министра обороны, Украина является миролюбивым государством, которое якобы защищается от «агрессии» России, а «разгоряченные Россией костры боевых действий возможно погасить только политико-дипломатическим путем», отметил он.

«Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий. При этом не может быть никаких компромиссов в отстаивании интересов Украины», — говорится в заявлении.

Также украинский министр обороны считает, что Украине нужно скорее стать членом НАТО.

«Наиболее убедительным и эффективным механизмом донесения до официальной Москвы устойчивой и бескомпромиссной позиции международного сообщества, в частности, стран с европейского и евроатлантического пространства по поддержке Украины, является ускорение выполнения решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года по нашему членству в Альянсе… Главным элементом продолжения этого процесса мы видим получение Плана действий по членству в Альянсе в этом году. Это является первоочередным приоритетом украинской политического руководства для укрепления обороноспособности нашего государства. Евроатлантическая интеграция является залогом суверенитета и территориальной целостности Украины. От такого решения выиграют как Украина, так и НАТО», — говорится в заявлении.

Напомним, на Украине в феврале 2014 года произошел государственный переворот, итогом которого стало не только свержение законно избранной власти, но и решение жителей Крыма выйти из состава Украины и воссоединиться с Российской Федерацией. В марте 2014 года жители Крымского полуострова на референдуме приняли решение воссоединиться с Россией. Украина не признает решение жителей Крыма, а полуостров считает «временно оккупированной территорией».

Итоги так называемого майдана не признали не только жители Крыма, но и — Донбасса. В апреле 2014 года была провозглашена Донецкая Народная Республика, также о своем нежелании находиться в составе Украины заявили и в Луганской Народной Республике. Против Республик Донбасса Киев в апреле 2014 года начал полномасштабные военные действия, объявив о начала «антитеррористической операции». Война Украины с жителями Республик Донбасса длится по сей день. Без каких-либо доказательств украинская пропаганда семь лет утверждает, что в Донбассе воюет не только с защитниками Республик, но и с армией Россией.

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