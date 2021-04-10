Тамбов, , 12:54 — REGNUM Региональные общественные штабы по наблюдению за выборами начали выстраивать отношения с гражданским обществом и партиями — за неполный месяц практически все штабы заключили соглашения о совместной работе в предстоящем избирательном цикле с ключевыми региональными НКО и партиями. По словам представителей штабов, цель соглашений — сделать работу по контролю за голосованием на участках максимально прозрачной и независимой от политических убеждений.

На сегодняшний день наибольшее число соглашений с региональными общественными штабами заключили партии «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР. Также принцип независимого наблюдения в ряде регионов разделяют «Партия Роста», КПСС, «Партия пенсионеров», «Новые люди» и другие.

Тамбовская область стала одним из регионов — лидеров по числу соглашений с политическими партиями и организациями. Так, с региональным общественным штабом по наблюдению готовы сотрудничать: «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Казачья партия», «Новые люди» и «Родина».

«Соглашения с партиями являются живым подтверждением признания ими независимого наблюдения как самостоятельного института контроля над выборными процедурами и самим голосованием», — пояснил исполнительный директора Тамбовского отделения Ассоциации юристов России, эксперт НОМ Антон Бибаров-Государев. Он также отметил: все партии, которые заявили о готовности обеспечения качественного общественного контроля за выборами, намерены бороться в том числе и за места в региональном Законодательном собрании. «Следующий этап партнёрской работы — совместное с Независимым общественным мониторингом обучение наблюдателей», — рассказал эксперт, добавив, что на прохождение образовательных семинаров своих представителей могут направить любые конструктивные политические силы и общественные организации.