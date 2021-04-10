Ханой, , 12:50 — REGNUM Национальный центр кибербезопасности Вьетнама предотвратил ряд попыток кибератак на правительственные порталы. Об этом сообщает газета VnExpress.

В марте 2021 года хакеры предприняли несколько попыток атаки на правительственные компьютерные системы Вьетнама. По данным центра кибербезопасности Вьетнама, за хакерскими атаками стоит китайская группировка Cycldek, которая также известна под названиями Goblin Panda, Hellsing, APT27 и 1937CN. Отмечается, что специалистам удалось предотвратить все попытки кибератак.

Хакерская группировка Cycldek проявляет активность с 2013 года. Она получила известность после кибератак на правительственные ресурсы Вьетнама, Таиланда, Лаоса и других стран Юго-Восточной Азии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле авторы британского портала Traders of Crypto заявили, что пять из десяти крупнейших киберпреступлений в финансовой сфере за последнее десятилетие совершены хакерскими группировками, финансируемыми КНДР.