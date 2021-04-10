Обнинск, Калужская область, 10 апреля, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина (Госкорпорации «Ростех») Калужской области представило в музее Обнинска свои компетенции в сфере производства материалов и продукции для космической отрасли. Жители и гости наукограда смогут познакомиться с историей участия предприятия в космических проектах и образцами изделий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.

Technologiya.ru На выставке «Обнинск – город космический»

На городской выставке «Обнинск — город космический», которая открылась 10 апреля, представлено 18 наименований наукоёмкой продукции, разработанной специалистами «Технология» и 48 образцов изделий. Среди них фрагменты силовых углепластиковых конструкций для авиа‑ и ракетостроения, комплектующие для космических аппаратов, различные виды силикатного, органического и гетерогенного остекления. В числе экспонатов — образец одного из самых легких в мире каркасов солнечной батареи космического аппарата, квадратный сантиметр которого при толщине 13 мм имеет вес 10,5 г.

«Наша экспозиция полностью соответствует девизу юбилейного года «Обнинск — город первых». Часть представленных образцов «Технология» разработала первой в стране, другая часть не имеет сопоставимых аналогов в мире по совокупности характеристик. Для горожан и гостей первого наукограда — это хорошая возможность познакомиться с достижениями градообразующего предприятия», — сказал Андрей Силкин.

Музейная экспозиция «Обнинск — город космический» будет работать до 25 июля.