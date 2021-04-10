Пятигорск, Ставропольский край, , 12:33 — REGNUM Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод в эти дни посещает Ставропольский край. С полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой правозащитник обсудил вопрос о сохранении стабильности в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений на Северном Кавказе, а на встрече со студентами — рассказал о том, как принять участие в независимом контроле за выборами.

Член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод отметил — в преддверии федеральной избирательной кампании в регионе, с учётом специфики развития общественно-политических отношений на Северном Кавказе, есть особая необходимость в усилении работы общественных институтов.

«Выборы — время активизации гражданского общества, партий и кандидатов, но вместе с тем и период обострения социальной, экономической и политической проблематики. На встрече с полномочным представителем Президента РФ в СКФО Юрием Чайкой, представителями органов власти субъектов СКФО и экспертами, был сделан акцент на образовании, значимости совместной работы общественников и экспертов по привлечению как можно большего числа жителей региона к участию в независимом контроле за выборами», — рассказал Александр Брод.

В этой связи член СПЧ рассказал о ключевых направлениях деятельности Ассоциации НОМ, одним из которых является методическая и информационная поддержка региональных общественных штабов по наблюдению за выборами. В Ставропольском крае открытие штаба состоялось 15 февраля. Его возглавил заслуженный юрист РФ, президент нотариальной палаты Ставрополья Николай Кашурин.

Во второй половине дня Александр Брод встретился в Пятигорске со студентами юридических специальностей для того, чтобы в ходе живого общения рассказать им о возможностях участия в независимом контроле за выборами.

«Ассоциация НОМ проводит обучение наблюдателей по всей стране. Оно открыто для каждого из вас — для всех, кто согласно закону, имеет право участвовать в наблюдении за выборами. Никаких бюрократических преград не будет. Мы объединяем экспертов в регионах России, взаимодействуем с системой общественных палат и общественных штабов по наблюдению за выборами. Также развиваем наши цифровые сервисы — на уникальной платформе НОМ вы можете ознакомиться с актуальными материалами и докладами об отечественных и зарубежных практиках проведения выборов», — рассказал член СПЧ, подчеркнув, что НОМ всецело поддерживает участие студенчества — «как наиболее мобильной и прогрессивной части общества» в мониторинге и контроле за избирательными процессами в стране.

Александр Брод подчеркнул, что активная гражданская позиция в этом вопросе поможет на сентябрьских выборах избрать достойных представителей общества, минимизировать число конфликтов и провокаций на участках, а также предотвратить возможные нарушения — «это хорошая школа для каждого». Так, например, рассказал студентам Александр Брод, во многом благодаря работе независимых наблюдателей на выборах, по официальным данным статистики, за последние пять лет в ряде регионов на 87 участках были выявлены вбросы и отменены итоги голосования.

«Мы видим очень серьёзную реакцию власти, правоохранительных органов и системы правосудия к нарушениям. Фальсификации на выборах — это не только грубое нарушение закона, а покушение на саму систему формирования власти и прохождения в неё наиболее достойных граждан страны. Независимые наблюдатели призваны защищать избирательные права и демократические устои нашего общества», — заявил Александр Брод, пожелав студентам успеха в реализации своей активной гражданской позиции на благо страны.