Пятигорск, Ставропольский край, 10 апреля 2021, 12:33 — REGNUM Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод в эти дни посещает Ставропольский край. С полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой правозащитник обсудил вопрос о сохранении стабильности в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений на Северном Кавказе, а на встрече со студентами — рассказал о том, как принять участие в независимом контроле за выборами.
Член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод отметил — в преддверии федеральной избирательной кампании в регионе, с учётом специфики развития общественно-политических отношений на Северном Кавказе, есть особая необходимость в усилении работы общественных институтов.
В этой связи член СПЧ рассказал о ключевых направлениях деятельности Ассоциации НОМ, одним из которых является методическая и информационная поддержка региональных общественных штабов по наблюдению за выборами. В Ставропольском крае открытие штаба состоялось 15 февраля. Его возглавил заслуженный юрист РФ, президент нотариальной палаты Ставрополья Николай Кашурин.
Во второй половине дня Александр Брод встретился в Пятигорске со студентами юридических специальностей для того, чтобы в ходе живого общения рассказать им о возможностях участия в независимом контроле за выборами.
Александр Брод подчеркнул, что активная гражданская позиция в этом вопросе поможет на сентябрьских выборах избрать достойных представителей общества, минимизировать число конфликтов и провокаций на участках, а также предотвратить возможные нарушения — «это хорошая школа для каждого». Так, например, рассказал студентам Александр Брод, во многом благодаря работе независимых наблюдателей на выборах, по официальным данным статистики, за последние пять лет в ряде регионов на 87 участках были выявлены вбросы и отменены итоги голосования.