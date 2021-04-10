Мадрид, , 12:46 — REGNUM Нападающий и капитан мадридской футбольной команды «Реал» Серхио Рамос не попал в опубликованную 10 апреля заявку мадридцев на матч 30-го тура чемпионата Испании с командой «Барселона».

Из-за того, что 35-летний футболист не полностью восстановился после травмы, он впервые не сможет принять участие в матче своего клуба с каталонской командой.

Также в заявку на матч не попал бельгийский форвард «Реала» Эден Азар, а также защитники — француз Рафаэль Варан и Даниэль Карвахаль.

Отметим, матч «Эль классико» с участием «Реала» и «Барселоны» состоится в Мадриде позднее 10 апреля и начнется в 22:00 мск. В настоящее время «Реал» находится на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры, а «Барселона» — на втором.