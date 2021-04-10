Калуга, , 12:44 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 57 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 10 апреля. Днём ранее, 9 апреля, в регионе было зарегистрировано 58 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 932 человека, 1 853 человека находятся на лечении, 30 784 человек выздоровели.

За всё время пандемии от COVID-19 в регионе скончались 295 человек.

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