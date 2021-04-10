Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA и компании Northrop Grumman завершили укладку пятислойного теплозащитного экрана космического телескопа «Джеймс Уэбб». Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Пятислойный теплозащитный экран космического телескопа состоит из шестиугольных ячеек. В развёрнутом состоянии размеры экрана составляют около 21 метра на 14 метров.

На заводе Northrop Grumman в штате Калифорния специалисты завершили укладку защитного экрана в компактную форму, которая позволит ему поместиться в пределах ракеты-носителя Ariane 5. Планируется, что в следующий раз экран развернётся уже после того, как телескоп достигнет целевой орбиты.

Телескоп «Джеймс Уэбб» призван заменить работающую на орбите с 1990 года обсерваторию «Хаббл». Дата запуска телескопа неоднократно переносилась из-за превышения бюджета и отставания от графика работ. Сейчас запуск ракеты-носителя Ariane 5 с телескопом «Джеймс Уэбб» планируется на октябрь 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года специалисты NASA провели финальное испытание телескопа «Джеймс Уэбб».