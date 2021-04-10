Асбест, Свердловская область, , 12:22 — REGNUM В Асбесте Свердловской области пожарный погиб во время тушения огня в частном доме на улице Лесная, 1. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Площадь здания составляет 64 кв. метра. Произошло обрушение стены. В результате сотрудник получил травмы, не совместимые с жизнью.

Обстоятельства трагедии выясняют следственные органы. Как отмечает старший помощник руководителя областного управления СКР Александр Шульга, идёт доследственная проверка.