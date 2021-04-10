Беневенто, Италия, , 12:27 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Беневенто» Лука Кальдироле попал в сферу интересов московской команды «Спартак». Об этом 10 апреля сообщает портал Calciomercato.

По информации источника, московский клуб проявлял интерес к 30-летнему футболисту еще год назад и теперь снова интересуется возможностью приобретения услуг игрока.

Кроме того, указывается, что возможность приобретения услуг защитника также рассматривает генуэзская команда «Сампдория» и несколько других клубов. При этом текущий контракт игрока рассчитан до лета нынешнего года.

Отметим, Лука Кальдироле перешел в состав «Беневенто» из бременской команды «Вердер» зимой 2019 года. В нынешнем сезоне сыграл в составе своей команды в 18 матчах и отметился в них двумя забитыми мячами.