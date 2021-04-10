Киев, , 12:38 — REGNUM Главнокомандующий вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак «собственным примером подтвердил необходимость иммунизации», привившись от коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе генерального штаба ВСУ.

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Прививку от SARS-CoV-2 украинский военный получил в военном госпитале во время рабочей поездки в зону боевых действий. Вместе с ним также был вакцинировал военнослужащий одной из бригад украинской армии.

«Для популяризации вакцинации и чтобы не тратить остаточные дозы вакцины, Министерство здравоохранения позволило прививать людей, которые своим примером могут способствовать повышению доверия к иммунизации», — поясняет пресс-служба генерального штаба украинской армии.

В пресс-службе генерального штаба ВСУ также напомнили о первоочередном праве украинских военных на получение прививки от коронавирусной инфекции.

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Напомним, на Украине по состоянию на утро 10 апреля были привиты 373 002 человека.