Нью-Йорк, США, , 12:45 — REGNUM Российский вратарь хоккейного клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев признан третьей звездой дня в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба НХЛ.

В матче победном для своей команды с клубом «Нью-Йорк Айлендерс» 25-летний российский голкипер смог отразить 31 из 32 бросков по своим воротам, при этом он впервые вышел в основном составе на лед за последние 11 встреч.

Первой звездой дня в НХЛ стал форвард команды «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли, набравший четыре (три шайбы + результативная передача) очка в победном матче для «блюзменов» с клубом «Миннесота Уайлд» (9:1).

Второй звездой дня в НХЛ признали еще одного нападающего «Сент-Луиса» — Сидни Кросби — сумевшего набрать три (шайба + два голевых паса) очка в этом же матче.