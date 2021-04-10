Ашхабад, , 12:46 — REGNUM За январь-март 2021 года ВВП Туркмении в сравнении с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 5,9%, сообщил 9 апреля заместитель председателя кабинета министров Туркмении Гадыргельды Мушшиков. Об этом чиновник рассказал в ходе заседания правительства республики, сообщает государственное информационное агентство республики «Туркменистан сегодня».

«За истекший период были предприняты комплексные меры в целях обеспечения устойчивого роста всех отраслей народнохозяйственного комплекса. Подтверждением тому служит, прежде всего, стабильность ВВП, который по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 5,9 процента», — говорится в сообщении.

Читайте также: Сын Бердымухамедова возглавил структуры по сотрудничеству с РФ и Японией

Объём продукции, произведённой в стране в январе-марте 2021 года, вырос на 3,2% в сравнении с первыми тремя месяцами 2020 года.

Кроме того, показатель по товарообороту розничной торговли за первые три месяца 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 17,7%.

Также на 10,5% выросли заработные платы по крупным и средним предприятиям.

Читайте также: По итогам первых двух месяцев 2021 года рост ВВП Туркмении составил 5,9%

Напомним, рост ВВП Туркмении за первые два месяца 2021 года также составил 5,9%. На таком же уровне (5,9%) был отмечен рост ВВП страны по итогам 2020 года.

Читайте также: «Мы сохранили высокие темпы роста экономики» — президент Туркмении