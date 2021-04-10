Москва, , 11:49 — REGNUM Фантастический боевик «Мортал комбат» собрал в первый день проката в России около 106 млн рублей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес сегодня».

Старт проката «Мортал комбат» стал лучшим для голливудского кино с октября 2019 года — тогда состоялся премьерный показ фильма «Джокер». При этом за прошедшие полтора года лучшие стартовые результаты смогли показать российские картины «Вторжение», «Лёд 2» и «Последний богатырь: Корень зла».

Новый фильм «Мортал комбат» снят режиссёром Саймоном Маккуойдом для компании Warner Bros. Этот фильм призван перезапустить серию, основанную на одноимённой видеоигре.

В России «Мортал комбат» вышел в прокат 8 апреля. Премьера в мировом кинопрокате состоится 23 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле Саймон Маккуойд объяснил выбор Коула Янгаю в качестве главного героя фильма «Мортал Комбат».