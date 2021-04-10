Таруса, Калужская область, , 12:43 — REGNUM Вечером 9 апреля в деревне Коломнино Тарусского района произошёл пожар в жилом доме. Погиб 64-летний мужчина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, в доме длительное время проживала супружеская пара. На днях скончалась женщина, вследствие чего её супруг стал злоупотреблять спиртным и курил дома. По одной из версий, мужчина мог уснуть с сигаретой в руках.

Следователем проведен осмотр места происшествия, по материалу проверки опрошены свидетели, назначены исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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