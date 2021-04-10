Москва, , 13:05 — REGNUM Пандемия — своеобразный повод, который позволил апологетам цифрового образования опробовать на деле и возрадоваться, как работает их цифровизация.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россиия» Государственной Думы РФ Сергей Миронов на заседании экспертного совета на тему «Цифровизация образования: государственный и общественный взгляд. Оценка рисков и пути решения», организованном фракцией Справедливая Россия Государственной думы 9 апреля 2021 года.

«На самом деле ничего не работает», — сделал он вывод.

Сергей Миронов считает, что феномен цифровизации и дистанционного обучения связан с диким капитализмом.

В своём выступлении он упомянул форсайт-проект — доклад «Будущее образования: глобальная повестка», созданный при участии АСИ, Сколково и ВШЭ, охарактеризовав его как идеи тех, кому не нужны образованные граждане нашей страны.

Видеозапись доклада Сергея Миронова в ГД РФ 09.04.2021