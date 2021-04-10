Милуоки, США, , 12:45 — REGNUM Баскетбольный клуб «Шарлотт Хорнетс» обыграл команду «Милуоки Бакс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась победой хозяев со счетом 119:127.

Наиболее результативным игроком встречи оказался легкий форвард «Шарлотт» Майлс Бриджес, который набрал 26 очков в матче.

В «Милуоки» самым результативным стал нигерийский легкий форвард Джордан Нвора, набравший за игру 24 очка.

Отметим, «Шарлотт» одержал вторую подряд победу и в следующем матче 11 апреля сыграет с командой «Атланта Хоукс». «Милуоки» потерпел третье подряд поражение и 12 апреля встретится с клубом «Орландо Мэджик».