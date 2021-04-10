Тюмень, 10 апреля, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Тюменскую область с 11 августа 2021 года приходит устойчивая тёплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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С 11 по 16 апреля в регионе устанавливается температура от +16 до +19 градусов по Цельсию с ясным солнцем днём и редкими дождями ночью.

Тюменские СМИ отмечают, что в 2020 году тепло пришло в регион в эти же числа. Однако год назад насладиться солнечными днями помешал строгий режим самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции.