Боровск, Калужская область, 10 апреля 2021, 11:45 — REGNUM Вечером 9 апреля в деревне Абрамовское Боровского района произошел пожар в жилом доме. Погибла 82-летняя женщина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.
По данному факту проводится проверка. Осмотрено место происшествия, опрошены свидетели, назначены исследования.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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