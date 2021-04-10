Боровск, Калужская область, , 11:45 — REGNUM Вечером 9 апреля в деревне Абрамовское Боровского района произошел пожар в жилом доме. Погибла 82-летняя женщина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Дом после пожара Kaluga.sledcom.ru

По данному факту проводится проверка. Осмотрено место происшествия, опрошены свидетели, назначены исследования.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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