Боровск, Калужская область, 10 апреля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Вечером 9 апреля в деревне Абрамовское Боровского района произошел пожар в жилом доме. Погибла 82-летняя женщина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

По данному факту проводится проверка. Осмотрено место происшествия, опрошены свидетели, назначены исследования.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.