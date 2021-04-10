Нур-Султан, , 12:47 — REGNUM Перелом в эпидемиологической ситуации, связанной с заболеванием COVID-19 в Казахстане, будет ощутим после вакцинации «критической массы» граждан республики. Об этом заявил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой в интервью международному информационному агентству Kazinform, опубликованном 10 апреля.

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«После того, как в течение 2−3 месяцев будет вакцинирована критическая масса граждан, мы почувствуем перелом в эпидситуации», — отметил министр.

Эффект от вакцинации по словам главы минздрава республики будет ощутим ближе к осени. Тогда, по его словам, сформируется коллективный иммунитет.

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«Вакцинация, безусловно, даст свой эффект, но произойдет это ближе к осени, когда сформируется, так называемый, коллективный иммунитет», — сказал он.

Цой также подчеркнул, что для снижения заболеваемости необходимо соблюдать меры предосторожности — ношение защитных масок, избегание мест массового скопления людей, отказ от участия в массовых мероприятиях.