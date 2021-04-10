Сан-Франциско, США, , 12:27 — REGNUM Баскетбольный клуб «Вашингтон Уизардс» переиграл команду «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Чейз Центр» в Сан-Франциско и закончилась победой гостей со счетом 107:110.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Уорриорз» Кавай Леонард, который набрал 32 очка в матче.

У «Вашингтона» самым результативным стал японский легкий форвард Руи Хатимура, набравший за игру 22 очка.

Отметим, «Вашингтон» одержали вторую подряд победу и в следующем матче 11 апреля сыграет с командой «Финикс Санз». «Голден Стэйт» выиграл прошлый матч и в этот же день встретится с клубом «Хьюстон Рокетс».