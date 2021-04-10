Москва, 10 апреля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Резолюция заседания экспертного совета фракции «Справедливая Россия»в Госдуме РФ 9 апреля 2021 года «Цифровизация образования: государственный и общественный взгляды. Оценка рисков и пути решения»

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьники

Заслушав и обсудив в рамках заседания экспертного совета на тему: «Цифровизация образования: государственный и общественный взгляды. Оценка рисков и пути решения» представителей Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, представителей педагогической и родительской общественности, экспертов в сфере телекоммуникационных технологий, участники выражают обеспокоенность интенсивным внедрением цифровых технологий в школе. При этом участники экспертного совета обращают особое внимание на отсутствие должного мониторирования безопасности, физического и психического здоровья детей при интенсивном переходе на электронное обучение.

По мнению участников экспертного совета, возникла неправомерная ситуация с вовлечением детей в цифровые эксперименты в рамках реализации федеральных и региональных программ цифровизации образования, и в частности в рамках реализации эксперимента по внедрению «Цифровой образовательной среды».

Исходя из вышеизложенного участники экспертного совета рекомендуют:

1. В целях сохранения здоровья учащихся и недопущения снижения качества общего образования принять проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ограничивающий применение общеобразовательными организациями дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования.

Законопроектом предлагается закрепить положение, согласно которому при осуществлении в образовательных организациях обучения по очной форме применение дистанционных образовательных технологий не допускается за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 части 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Согласно которому при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой аттестации, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, если реализация указанных образовательных программ и проведение государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны.

2. Принять проект федерального закона, устанавливающий запрет на привлечение к участию в экспериментах по разработке и внедрению новых образовательных технологий, образовательных ресурсов, методов обучения несовершеннолетних, обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

3. В целях защиты прав несовершеннолетних обучающихся инициировать разработку запрета на создание цифровых профилей, цифровых следов, информационных систем, направленных на сбор биометрических данных.

4. В целях уточнения обязанностей образовательных организаций и усиления роли родителей в образовательном процессе внести изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части, регулирующей работу Советов родителей, их статус, права, полномочия.

5. Принять меры по разработке нормативов для сферы градостроительного регулирования, вводящих обязательные требования к правилам территориального планирования в части обеспеченности населения государственными объектами дошкольного и общего образования шаговой доступности. В том числе установив ответственность органов исполнительной власти за неисполнение норм по своевременному введению в строй необходимых объектов социальной инфраструктуры и ненадлежащее содержание таких объектов.

6. Утвердить программу «Семь шагов за Правду и Справедливость в образовании» как часть Программы Социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». В последующей политической и законодательной работе по вопросам образования и просветительской деятельности руководствоваться принципами, отраженными в Программе.

7. Учитывая, что система образования — это основа национальной безопасности страны, добиться при рассмотрении и утверждении Бюджета РФ на 2022 и последующие годы увеличения расходов на образование с 3,5−4% до 7% расходной части бюджета РФ, предусмотрев, что это финансирование должно быть направлено на решение наиболее острых проблем образования:

— строительство школ и дошкольных образовательных организаций для восполнения дефицита учебных мест;

— ликвидацию «зарплатного неравенства» педагогов в разных регионах и обеспечение достойного уровня заработной платы сотрудникам образовательных организаций, позволяющего эффективно выполнять свои обязанности без необходимости в дополнительной работе и совмещении ставок;

— системное привлечение учителей к работе в малых городах и на селе через обеспечение привлекательности переезда к месту работы на постоянное место жительства молодых педагогов, в том числе путем предоставления жилья и иных социальных преференций;

— обеспечение доступности дополнительного образования для всех детей.

8. Поручить проработать с привлечением широкого представительства педагогического сообщества и родительской общественности рекомендации экспертного совета.