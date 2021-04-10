Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Американской компании SpaceX и британскому стартапу OneWeb удалось избежать возможного столкновения на околоземной орбите принадлежащих им космических аппаратов. Об этом сообщает портал The Verge со ссылкой на данные космических сил США.

Компания OneWeb получила предупреждение от 18-й эскадрильи космических сил США 30 марта. Несколькими днями ранее с российского космодрома были запущены 36 спутников OneWeb.

Американские военные установили, что один из этих спутников при выходе на целевую орбиту может столкнуться с аппаратом группировки Starlink компании SpaceX. Вероятность столкновения составляла около 1,3%.

После этого специалисты OneWeb и SpaceX предприняли совместные усилия с целью недопущения подобного инцидента. Компания OneWeb скорректировала траекторию своего спутника, а SpaceX — отключила на это время автоматизированную систему предотвращения столкновений.

«Это событие стало хорошим примером поведения операторов в условиях отсутствия наработанной мировой практики. Они поделились своими данными, они взаимодействовали друг с другом без какого-либо регулирования», — отметили в отделе обмена данными и безопасности космических полетов 18-й космической эскадрильи космических сил США.

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