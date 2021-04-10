Турин, Италия, , 11:12 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» заключил новое соглашение со своим румынским защитником Раду Дрэгушиным. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба туринской команды.

Уточняется, что новый контракт между 19-летним футболистом и «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Раду Дрэгушин сыграл в составе «Ювентуса» в четырех матчах и не отметился них результативными действиями. По данным портала Тransfermarkt примерная трансферная стоимость защитника составляет € 3 млн.