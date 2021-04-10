Москва, , 11:13 — REGNUM 24 января 2021 года при выполнении регулярного пассажирского рейса SU-1259 на воздушном судне «Боинг-737» «Аэрофлота» по маршруту Уфа — Москва («Шереметьево») в процессе захода на посадку в аэропорту «Шереметьево» экипажем был допущен «нестабилизированный» заход на посадку с отключенным «автоматом тяги» (зачем это сделал экипаж — выяснит расследование), превышение приборной скорости и скорости снижения, а также предупреждение экипажа о «очень низкой высоте» и «опасной близости земли». Только аварийный уход на второй круг с «приборной» высоты менее 100 метров (учитывая рельеф местности и строения фактическая высота над землей была сильно ниже) спас самолет и его пассажиров от гибели. В последний момент после сигнала автоматики TOO LOW TERRAIN и PULL UP («ТЯНИ НА СЕБЯ») экипаж взял штурвал на себя и избежал столкновения с землей.

Эксперты-пилоты Boeing 737 телеграм-канала AVIAINCIDENТ в один голос утверждают, что начиная с высоты 1000 футов (300 метров) это был уже не «нестабилизированный» заход, а неконтролируемое снижение с нарастанием приборной скорости. То есть самолет на некоторое время фактически вышел из-под контроля экипажа и был неуправляемым. До столкновения с землей и катастрофы оставалось менее 20 секунд, когда экипаж все-таки смог уйти на второй круг с высоты менее 100 метров, после чего безопасно произвел посадку в «Шереметьево».

Авиакомпания «Аэрофлот» скрыла от Росавиации этот тяжелый инцидент и предпосылку к авиакатастрофе. Но благодаря утечке информации из компании «Аэрофлот» в СМИ эта информация стала известна надзорным органам, и «Аэрофлот» получил административное взыскание в размере 20 000 рублей. Для сравнения: мальчик, который запустит во дворе своего дома хоббийный квадрокоптер, будет оштрафован на сумму от 30 000 рублей и выше.

Мало того, если компании удастся продержать в тайне инцидент более двух месяцев, то вообще никакая ответственность не наступит. К сожалению, прокуратура и ФСБ, которые должны реагировать на подобные случаи, а иначе, говоря русским языком, «преступления», удивительным образом закрывают на это глаза, хотя «скрытое событие» на то и скрытое. В настоящее время известно еще о нескольких случаях сокрытия «Аэрофлотом» авиационных инцидентов разной степени тяжести, которые мы не можем приложить к материалу из-за ведения расследования («тайны следствия»), но готовы предъявить их в суде.

Одним из вопросов к компании «Аэрофлот» будет: «Почему, видя, что положение воздушного судна относительно заданной траектории не обеспечивает безопасной посадки, экипаж сознательно продолжал снижение?» И второй вопрос. «Почему авиакомпания номер 1 скрывает инциденты? Ведь подобная информация бесценна для других пилотов, особенно данного типа». Для читателей поясним, что основных причин обычно две. Первая, это возможно плохое летное обучение экипажей в компании «Аэрофлот». Вторая — это косвенные санкции, обычно финансовые, к тем, кто «не экономит топливо и ресурс самолета». Возможна и сумма этих причин.

Нам известно, что в компании «Аэрофлот» премия экипажей является исключительно доброй волей работодателя. Поэтому «провинившийся» экипаж может ее не увидеть достаточно долго и на законных основаниях, а их пример будет наукой для других пилотов. Особое мнение пилота вскрывает и другой вопрос. Экипаж попал в двоякую ситуацию. На самом деле, конечно, все действия по исправлению были правильными, и на высоте менее 150 м КВС перевел самолёт в набор высоты. Но тут больше непонятно, что за особенность самолёта, когда при выполнении ухода на второй круг стрелки директоров показывают вниз, хотя должны вверх. А основное правило Follow FD`s, получается, не работает. То есть возникает двоякость: мы вроде как должны следовать за директорными планками, а в такой ситуации, получается, не должны… Вот это предпосылка к тому, что другой экипаж в подобной ситуации может воткнуться в землю. И опыт этой предпосылки очень ценен для пилотов.