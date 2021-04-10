Красноярск, , 11:13 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 120 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 67 998. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Темп прироста за сутки в Красноярском крае составил 0,2%. Из 120 случаев заражения, в краевой столице было зафиксировано 46 (темп прироста 0,2%), в Ачинске — 19, в Минусинске — 11, в Сосновоборске — 5, в Канске, Дивногорске и Лесосибирске — по 3. В районах края больше всего выявлено инфицированных в Ачинском — 6 человек.

За последние сутки в Красноярском крае проведено 4588 тестов на коронавирусную инфекцию, всего с начала эпидемии — 2 560 957.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 13 человек.

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