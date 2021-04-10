Лос-Анджелес, США, , 11:24 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» уверенно обыграл команду «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой хозяев со счетом 126:109.

Наиболее результативным игроком встречи оказался легкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, который немного не добрал до дабл-дабла с 31 очком и восемью результативными передачами.

В составе «Хьюстона» самым результативным стал форвард Кристиан Вуд, набравший за игру 23 очков.

Отметим, «Клипперс» одержали четвертую подряд победу и в следующем матче 12 апреля сыграют с командой «Детройт Пистонс». «Хьюстон» выиграл прошлый матч и 11 апреля встретится с клубом «Голден Стэйт Уорриорз».