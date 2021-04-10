Донецк, , 11:12 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки в результате проведенных лабораторных исследований подтвердили 159 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 10 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Кроме того, 52 пациентам диагноз COVID-19 установили клинико-эпидемиологически.

С начала пандемии в Республике выявили 30 457 случаев заражения коронавирусом. 21 774 инфицированных выздоровели, 2324 скончались. 6359 человек на данный момент получают лечение.

В минувшие сутки в республике зарегистрировали 76 пациентов с диагнозом «пневмония», 63 из них были госпитализированы. На текущий момент на лечении находятся 1097 пациентов с диагнозом «пневмония», 527 из них находятся на кислородной поддержке. За последние сутки кислородная поддержка понадобилась еще восемнадцати пациентам.