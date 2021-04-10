10 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Активность Варшавы на украинском направлении является для нее способом понять, какие перспективы ее ждут. Правящая партия не доверяет Германии и Франции, а значит, выбор будет между Вашингтоном и Лондоном. Причем в контексте противостояния России британский центр выгоден Польше тем, что, в отличие от администрации Байдена, которая сигнализирует о желании работать с Кремлем по ряду направлений, правительство Джонсона ничего подобного не декларирует.

Станислав Стремидловский, , 11:18 — REGNUM После того как министр иностранных дел Польши Збигнев Рау по приглашению украинской стороны совершил 8 апреля срочный визит в Киев, проправительственный польский портал wPolityce, пусть не напрямую, а косвенно, но подверг критике действия Варшавы в отношении Украины. Напомним, что по итогам поездки Рау заявил, что его целью «было подтверждение нашей политики, согласно которой Украина не в одиночку защищает свой суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ, и что Украина имеет право защищать себя».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Последняя реплика вызвала недоумение многих польских блогеров. Ведь любая страна имеет право защищаться, и это априорное суждение. Другое дело, если глава МИД Польши подразумевал «право» Киева проводить превентивные атакующие мероприятия и прибегать к провокациям, чтобы затем жаловаться на вынужденного отвечать «агрессора». Тогда слова Рау имеют определенный смысл, и вопрос в том, как следует вести себя в подобной ситуации Варшаве. Ответ дал обозреватель wPolityce Петр Цивиньский, правда, он полемизировал с депутатом Европарламента от польской левой партии «Весна» (Wiosna) Анитой Кухарской-Джеджич, призвавшей президента Польши Анджея Дуду срочно вылететь в Киев. «Никто на Западе не хочет и не будет умирать за Киев, — пишет журналист. — Мы должны в первую очередь сами позаботиться о своей безопасности. Это означает, что наша политика требует дипломатической тонкости, а не забегания вперед и размахивания саблей. Утверждение о том, что Россию следует держать как можно дальше от наших границ, также бесполезно, потому что с нынешними военными технологиями непосредственная близость или расстояние в несколько сотен километров не имеют большого значения. Кстати, у нас уже есть прямая граница с Россией — с Калининградской областью, если что-то случится, мы окажемся прифронтовым государством».

Глава МИД Польши прибыл в Киев Gov.pl

Помимо того, он напомнил, что «нельзя игнорировать инструментальное отношение самих украинцев к нашей стране, при этом я не беру во внимание смелые и абсурдные постулаты украинских националистов, которые хотели бы пересмотреть границы, и размышляю о вполне официальной политике украинских властей. Само признание Степана Бандеры национальным героем было для нас, поляков, пощечиной… В нынешней напряженной ситуации на украинско-российской границе польским политикам всех возможных мастей можно порекомендовать, прежде всего, сдержанность. Мы часть Запада, пусть так и остается». Это мнение разделяют многие избиратели правящей польской коалиции во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS), и уже давно. До сих пор PiS устраивала политика поддержания статус-кво на Украине, когда Киев на словах угрожал России, а тем временем стагнирующая украинская экономика побуждала украинцев отправляться в Польшу в поисках работы. Нынешний визит Рау показывает, что Варшава сдвинулась с места. Скорее всего, не по своей инициативе, похоже, что глава МИД Польши ездил в рамках «челночной дипломатии», передав какое-то послание. Но все же это действие, которое вызвало опасения у польской общественности. Так почему же Варшава пошла на такой шаг?

Збигнев Рау в Киеве gov.pl

Правящая партия ищет новое место Польши в меняющихся геополитических реалиях. Польские эксперты обратили внимание на нашумевшую статью двух видных американских политологов, президента Совета по международным отношениям Ричарда Хааса и профессора международных отношений Джорджтаунского университета Чарльза Капчана, в которой они заговорили о необходимости «концерта держав». В публикации упоминается прежний «концерт держав» XIX века и рисуется конфигурация его же образца XXI века в составе Евросоюза, Индии, Китая, Россия, США и Японии, а также четырех региональных альянсов — Африканского союза, Лиги арабских государств, АСЕАН и Организации американских государств. Это пока только идея, но польским мыслителям она говорит о крайне тревожных тенденциях, складывающихся в Вашингтоне. Сама отсылка к «концерту держав» XIX века производит неблагоприятное впечатление на Варшаву — ведь тогда польского государства не существовало. Новое предложение предполагает не лучшие сценарии, предлагая Польше подчиниться одному из трех гегемонов: ЕС, США или России (о Китае пока говорить не будем). При этом в списке нет Великобритании, чье влияние на Польшу, на наш взгляд, оставаясь наименее публичным, очень велико.

МИД Польши (сс)Adrian Grycuk

Поэтому для «Права и Справедливости» наименьшим «злом» в представленной конфигурации будут Соединенные Штаты, хотя с американцами и нет гарантий, что они не пойдут с Москвой на «новую Ялту» или не передадут Польшу под полное управление ЕС. В этой ситуации активность Варшавы на украинском направлении является для нее способом понять, какие перспективы ее ждут, кто готов ее подобрать. Правящая партия не доверяет Германии и Франции, а значит, выбор, по традиционной логике PiS, будет между Вашингтоном и Лондоном. Причем в контексте противостояния России британский центр выгоден тем, что, в отличие от администрации Джо Байдена, которая сигнализирует о желании работать с Кремлем по ряду направлений, правительство Бориса Джонсона ничего подобного не декларирует. В этом, безусловно, нет ничего хорошего для Киева, который становится жертвенной фигурой. Но, как и было сказано, это не Польша должна умирать за украинцев, а они за Польшу.