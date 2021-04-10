Мадрид, , 10:37 — REGNUM Министерство культуры Испании приостановило аукцион в Мадриде, узнав, что одна из выставленных на торги картин может быть работой итальянского живописца Микеланджело Меризи да Караваджо. Об этом сообщает газета The Guardian.

Среди картин, выставленных на продажу в Мадриде аукционным домом Casa Ansorena, была небольшая работа «Терновый венец» (Crowning of Thorns). Считалось, что эта картина принадлежит кругу испанского караваджиста Хосе де Рибера, начальная стоимость картины на торгах составляла 1500 евро.

В ходе торгов специалисты музея Прадо заявили, что автором этой работы может быть и сам Караваджо. Они отметили, что у них имеется достаточное количество доказательств, хотя с этой оценкой соглашаются не все специалисты. Правительство Испании сняло картину с торгов и запретило её вывоз из страны до уточнения авторства.

«Мы надеемся, что это действительно Караваждо», — отметил министр культуры Испании Хосе Мануэль Родригес Урибес.