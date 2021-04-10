Орландо, США, , 10:42 — REGNUM Баскетбольный клуб «Индиана Пэйсерс» переиграл команду «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Эмвей-центр» в Орландо и закончилась победой хозяев со счетом 106:111.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Орландо» Терренс Росс, который смог набрать во встрече 24 очка.

В составе «Индианы» самым результативным стал разыгрывающий Аарон Холидей, набравший за игру 20 очков.

Отметим, «Индиана» одержала вторую подряд победу и в следующем матче 12 апреля сыграет с командой «Мемфис Гриззлиз». «Орландо» потерпел четвертое поражение подряд и в этот же день встретится с клубом «Милуоки Бакс».