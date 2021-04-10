Нью-Йорк, США, , 10:34 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» переиграл в овертайме команду «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 133:129.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант, который смог набрать во встрече 26 очков.

У «Никс» самым результативным стал разыгрывающий Иммануэль Куикли и защитник Ар Джей Барретт, которые оба набрали за игру по 20 очков.

Отметим, «Нью-Йорк» этой победой прервал свою серию из двух подряд поражений и в следующем матче 12 апреля сыграет с командой «Торонто Рэпторс». «Мемфис» данным поражением прервал победную серию из четырех подряд игр и в этот же день встретится с клубом «Индиана Пэйсерс».