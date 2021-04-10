Элиста, , 10:15 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 10 апреля.

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С начала пандемии в Калмыкии жертвами COVID-19 стали 324 пациента.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии подтверждено 20 186 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 19 326 пациентов, лечение получают 260 человек.

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