Нью-Джерси, США, , 10:50 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» переиграл команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась в пользу гостей со счетом 4:6

У «Питтсбурга» забитый голы на счету Джареда Макканна (11-я минута, в большинстве), Брайана Дюмулена (20-я), Колтона Севьюра (38-я), оформившего в матче дубль Брайана Раста (45-я, в большинстве и 60-я, в пустые ворота) и Сидни Кросби (51-я).

У"Нью-Джерси» шайбами отметились оформивший в матче дубль Майлз Вуд (3-я и 59-я, при игре 6×5), Джек Хьюз (26-я) и шведский форвард команды Йеспер Боквист (52-я).

Российские нападающий и защитник «Дэвилз» Михаил Мальцев и Дмитрий Куликов не отметились в матче результативными действиями

Отметим, в следующем матче «Питтсбург», одержавший вторую подряд победу, 12 апреля снова сыграет с «Нью-Джерси», выигравшим прошлый матч.