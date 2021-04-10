Элиста, , 10:09 — REGNUM Ещё 21 житель Республики Калмыкия получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 10 апреля.

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В настоящее время лечение в стационарах получают 260 пациентов с COVID-19, из них десять человек находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляции по месту жительства остаются 632 человека.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 186 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 19 326 пациентов.

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