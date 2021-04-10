Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голом в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Баффало Сэйбрз», что стало его 727-й шайбой в заокеанской карьере.

В результате этого 33-летний российский хоккеист сократил свое отставание в списке лучших снайперов в НХЛ от Марселя Дионна до четырех голов.

При этом первым снайпером в истории лиги является Уэйн Гретцки (894), на втором месте Горди Хоу (801), на третьем Яромир Ягр (766). Кроме того, четвертое место в данном списке у Бретта Халла (741) и пятое у Марселя Дионна (731).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4.