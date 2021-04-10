Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 11:01 — REGNUM Президент энтитета в составе Боснии и Герцеговины Республики Сербской Желько Цвианович на пресс-конференции 9 апреля заявила, что динамика вакцинации в этом энтитете находится на удовлетворительном уровне, и что в ближайшие дни ожидаются поставки большего количества российской вакцины против коронавируса. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

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«Если посмотреть на то, что происходит на мировом рынке, то могу сказать, что я удовлетворена степенью и скоростью процесса имунизации в Республике Сербской. С другой стороны, недовольны везде, и все хотели бы, чтобы этот процесс закончился летом», — отметила Цвианович.

Касательно стран региона, она подчеркнула, что Сербия является прекрасным примером того, как государство может реагировать во время кризиса.

«Но, это государство со всеми инструментами и ресурсами, которое сейчас вышло за рамки региона и показало, что не только на европейском уровне, но и на глобальном, оно может занять ведущие позиции. Мы этим гордимся и довольны тем, что Сербия помогает другим странам», — добавила она.

Напомним, премьер-министр Сербии Анна Брнабич на пресс-конференции 8 апреля заявила, что правительство приняло решение пожертвовать еще 10 000 вакцин городу Сараево.